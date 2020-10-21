Balkabaklı kurabiye nasıl yapılır kıyır kıyır bir lezzet!

Soğuk havaların müjdecisi balkabaklı tatlı lezzetlere bir yenisini daha ekliyoruz. Meşhur balkabağı tatlısı, keki, cheesecake'i derken balkabağından bu defa nefis bir kurabiye elde ettik. Sıcacık içeceğinize eşlik edecek kıyır kıyır balkabağı kurabiyesi favori lezzetlerinizin yanında yerini alacak. Peki balkabağı kurabiyesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

1 paket tereyağı

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt

5 su bardağı un

Yarım su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

İçi için:

Yarım su bardağı şeker

Soyulmuş balkabağı

İyi dövülmüş fındık

Pudra şeker

Hazırlanışı:

Balkabağını iri iri dilimleyip tencereye alın üzerine şekeri ilave edip kapağı kapalı kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. (yumuşadıktan sonra kapağını açın pişirin) Kabakların suyunu çekince ocaktan alın püre haline getirin içine fındık ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Tereyağını eritin ve ılımaya bırakın. Geniş bir kabın içine ılımış tereyağı, süt, yumurta, şeker, kabartma tozu ve unu ilave edip özlü bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirin. Hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparın ve parmağınızla hamurun iç kısmını oyun kabak püresinden oyulan boşluğu doldurun ve kapatın. Fırın tepsisini margarin ile yağlayıp hazırladığınız kurabiyeleri dizin. 190 derecede ısıtılmış fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Servis tabağına alıp bolca pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.