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Kıymalı lahana sarması nasıl yapılır sofralar şenlensin!

Bugün sizler için yemek tariflerimiz arasından geleneksel bir lezzet seçtik. Herkesin bayıldığı kıymalı lahana sarması tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz!

Kıymalı lahana sarması nasıl yapılır sofralar şenlensin!
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Elmaelma.com okurları için yedikçe yiyesiniz gelecek, enfes bir dolma tarifi hazırladık. Kıymalı lahana sarması kış mevsiminde sofraları süsleyecek, oldukça sağlıklı bir tarif. O halde kıymalı lahana sarması için gereken malzemeleri toparlayın ve hazırlıklar için mutfağa buyurun. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

1 adet orta boy lahana
200 gram kıyma
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 fincan zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Öncelikle lahanamızı yıkayıp kabuklarından ayırıyoruz. Sert kısımlarını kesip lahanayı haşlayacağımız tencereye yerleştiriyoruz. Kaynamış suyu lahanalarımızın üzerine döküyoruz su miktarı lahanalarımız geçecek kadar olacak. Lahanalaramızı 10 dakika kadar haşlıyoruz kontrollü haşlama suresi lahananın sertlik suresine göre değişebilir. Haşlanmış lahanalarımızı bir delikli kaba alıyoruz soğumaya bırakıyoruz. Dolma harcını hazırlıyoruz. Soğuyan lahanalarımızı hazırladığımız iç harçla istediğimiz şekilde sarıyoruz. Tencereye yerleştiriyoruz, pişirme aşamasında tencerenize suyunu ekliyoruz. Su miktarı dolmalarımızın üzerini kapatacak kadar olacak kısık ateşte pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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