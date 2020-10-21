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Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı!

Sinan Çetin'in oğlu Orfeo Çetin, Bebek'te 1.45 promil alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. Çetin hakkında soruşturma başlatıldı.

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı!
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Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken trafik çevirmeye takıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'de olduğunu söyledi. Sinan Çetin'in büyük oğlu da 2016 yılında alkollü araç kullanırken trafik kazası yapmış, bir polis memurunu şehit etmişti.

Alkollü araç kullandı

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Orfeo Çetin, 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

"Ekipteki en ayık kişi bendim"

1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu ifade etti.

"Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım"

"Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım."

Abisini örnek aldı!

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına sebep olmuştu.

Rüzgar Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.

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