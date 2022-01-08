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'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri!

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuşan Fatih Ürek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri!
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Televizyonlarda gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarını eğlenceli ve farklı bir dille ele alan 'Nalan'ın galası, geçtiğimiz akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Galaya filmin yapımcıları, yönetmeni ve tüm başrol oyuncuları katıldı.

Galaya katılan isimlerden Fatih Ürek, basın mensuplarıyla konuştu. Ürek "Filmi merakla bekliyorum, zaten oyuncular çok iyi hemen izlemek istiyorum filmi." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddiasını sorması üzerine Ürek'ten açıklama geldi. "Beni hiç ilgilendirmez" diyen Ürek "Gidip kafalarını vursunlar, saçma sapan bir şey zaten..." dedi. 

Ürek "Evliyken böyle bir şey yaptıysa terbiyesizlik olmuştur. Ama zannetmiyorum, Gülşah aklı başında bir kızdır." ifadelerini kullandı.Ürek "'Sadece muhabbet ettik' demiş ama ilk baştaki açıklamaları çelişki yarattı, o yüzden böyle bir şey oldu." diye konuştu.

 

 

 
 
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