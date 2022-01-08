'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri!

Galaya katılan isimlerden Fatih Ürek, basın mensuplarıyla konuştu. Ürek "Filmi merakla bekliyorum, zaten oyuncular çok iyi hemen izlemek istiyorum filmi." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddiasını sorması üzerine Ürek'ten açıklama geldi. "Beni hiç ilgilendirmez" diyen Ürek "Gidip kafalarını vursunlar, saçma sapan bir şey zaten..." dedi.

Ürek "Evliyken böyle bir şey yaptıysa terbiyesizlik olmuştur. Ama zannetmiyorum, Gülşah aklı başında bir kızdır." ifadelerini kullandı.Ürek "'Sadece muhabbet ettik' demiş ama ilk baştaki açıklamaları çelişki yarattı, o yüzden böyle bir şey oldu." diye konuştu.