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Kaş dökülmesi neden olur stres en önemli sebebi!

Birçok sağlık problemini tetikleyen stresin kaşları da döktüğünü biliyor muydunuz? İşte kaş dökülmesinin nedenleri...

Kaş dökülmesi neden olur stres en önemli sebebi!
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Kadınlar için kaşlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kimileri gür kaşlı olmaktan şikayet ederken kimileri de ince kaşlı olmaktan şikayet etmektedir. Kaşlar yüze anlam katmaktadır bu nedenle sağlıklı olması kişiler için önem taşımaktadır. Zaman içeriside gür kaşlı olanlar ya da doğuştan seyrek kaşlı olanların da gün geçtikçe kaşları azalmaktadır. Bunun en önemli etkenlerinden birinin birçok sağlık problemini tetikleyen stresin yol açtığını biliyor muydunuz? Peki stres kaş döker mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek'ten öğrendik. 

Yanlış kaş alımı kaşları döküyor

Uzmanlar en sık kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış alınması sebebiyle ortaya çıkan dökülmeler olduğunu söylüyor. Bu duruma halk arasında kaş küsmesi de deniyor.

En çok kadınlarda görülüyor

Bu sorun ne yazık ki daha çok kadınlarda ortaya çıkan bir sorundur. Kaş dökülmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlara stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı gibi sorunlar yol açabilir. 

Kaşları ovuşturma dökülmelere yol açıyor

Bazen de strese bağlı olarak kaşlar dökülebilmektedir. Kaşların sürekli olarak ovuşturulması sonucu yapılan tramvalarda kaş kayıplarına yol açmaktadır. 

 

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