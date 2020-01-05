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Gigi Hadid dergi kapağı için çıplak poz verdi

Amerikalı model Gigi Hadid, bir magazin dergisinin ocak sayısı için yapılan çekimler için çıplak poz verdi.

Gigi Hadid dergi kapağı için çıplak poz verdi
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkat çeken ABD'li ünlü model Gigi Hadid, bir magazin dergisinin kapak çekimleri için soyundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, beğeni butonunu çökertti. 

Beğeni butonunu çökertti 

V Magazin dergisinin kapak çekimleri için oldukça cesur pozlar veren Hadid, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü model paylaşıma  "MUTLU 2020 !!!!!!! Hepinize bir yıl boyunca, neşe, ilham, macera ve sağlık dileriz!" notunu düştü. nlerce beğeni ve yorum aldı. 

Gigi Hadid dergi kapağı için çıplak poz verdi

Yatakta verdiği pozla gündem olmuştu 

Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde yatakta verdiği üstsüz pozu Instagram hesabında paylaşmıştı. 24 yaşındaki mankenin paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Gigi Hadid dergi kapağı için çıplak poz verdi
 

 

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