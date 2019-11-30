Çocuklara yol güvenliğini öğretmenin püf noktaları neler oyuncakları kullanın!

Çocuklar dışarıda hareket ederken çevrelerinde akan trafiği anlama konusunda zorluk çekebilirler. Bu önemli sorun, özellikle hızla akan trafiğin bulunduğu şehirlerde ebeveynlerin temel endişeleri arasında yer alıyor. Ancak çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilecek yol güvenliği eğitimi, onların yolda daha güvende olmaları sağlıyor ve yaşanacak olası kötü senaryoları ortadan kaldırıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, ebeveynlere yol gösterecek ve çocuklara yol güvenliğini öğretecek noktaları paylaştı.

Resim çizerek anlatın

Çocuklara yol güvenliğini öğretmenin yollarından biri onlarla birlikte resim çizmektir. Yol ve trafik kurallarını renkli kalem ve süslemelerle çizerek anlatmak, çocukların yolda akan trafik ve dikkat edilmesi gereken temel noktaları kolayca öğrenmesini sağlayacaktır.

Simülasyon yapın

Trafiğin seyrek olduğu alanlarda ya da ev ve park gibi ortamlarda el ele tutuşarak, “sağa-sola bak, yeşilde geç, hızlı adımlar kullan” gibi temel kalıpları öğretmek çocuğun bilinçlenmesini sağlayacaktır.

Oyuncakları kullanın

Her çocuğun oyuncaklara büyük bir ilgisi vardır. Bu ilgiyi yol güvenliğini öğretmede de kullanın. Birlikte araba, bebek, hayvan gibi oyuncakları trafik ve yol güvenliği çerçevesinde senaryolarla oyunlaştırın.

Şarkı söyleyin

Yol güvenliği konusunda vermek istenilen mesajları şarkıyla da anlatmak ve çocuğun içselleştirmesini sağlamak mümkündür. Çocukla birlikte şarkı söyleyerek, yol güvenliği ile ilgili kuralları müzikle öğretmek öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Dijital alanı kullanın

Gelişen teknolojiyle birlikte artık öğretme ve öğrenme biçimleri de şekil değiştirdi. Yol güvenliği eğitimi için öğretici videolar, dijital oyunlar ya da uygulamalar kullanarak çocuklara yol güvenliği kolayca öğretilebilir.