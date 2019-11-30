search menu
search
close

Hande Fırat'tan ''iyiyim'' mesajı canlı yayında rahatsızlanmıştı!

Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat bugün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından "İyiyim" mesajı yayınladı.

Hande Fırat'tan ''iyiyim'' mesajı canlı yayında rahatsızlanmıştı!
-A A+

Dün akşam saatlerinde CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat, rahatsızlanarak programa ara verilmesini istemişti. Fırat, sosyal medya hesabından yayınladığı bir açıklama ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. 

Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı 

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Fırat,  "Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Canlı yayında rahatsızlanmıştı 

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan gazeteci Hande Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Hande Fırat'tan ''iyiyim'' mesajı canlı yayında rahatsızlanmıştı!

Sağlık bakanı devreye girdi 

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaşmıştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat'ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hande Fırat'tan ''iyiyim'' mesajı canlı yayında rahatsızlanmıştı!  

 

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp... Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp...
Magazin
Yarışmacının iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü! Yarışmacının iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü!
Televizyon
En Güncel Galeriler
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Önceki Haberler
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i mini elbisesiyle mest etti!
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i mini elbisesiyle mest etti!
Sezeryan izlerini ameliyatsız yok edebilirsiniz!
Sezeryan izlerini ameliyatsız yok edebilirsiniz!
Yıldız oyuncu kalça pozuyla nefes kesti!
Yıldız oyuncu kalça pozuyla nefes kesti!
Ünlü oyuncudan olay cinsellik açıklaması: Türk milleti...
Ünlü oyuncudan olay cinsellik açıklaması: Türk milleti...
Kahvaltıya hemen yetişir: Simit yuvası
Kahvaltıya hemen yetişir: Simit yuvası
Cinsel ilişki tarikatına katılanlar yaşadıkları iğrenç anları anlattı!
Cinsel ilişki tarikatına katılanlar yaşadıkları iğrenç anları anlattı!
Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp...
Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde gögüslerini açıp...
Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor!
Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor!
Yorumlar