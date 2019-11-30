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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu mini elbisesiyle büyüledi!

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarısıyla gönüllerde taht kuran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, mini ve dekolteli elbisesiyle sevdiklerini büyüledi.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu mini elbisesiyle büyüledi!
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Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı nefes karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir dergi için kamera karşısına geçti. Helvacıoğlu, çekimlerde giydiği süper mini ve dekolteli elbisesiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Güzelliği ve fiziği ile Helvacıoğlu yine herkesi mest etti. 

Cesur pozuyla yürek hoplattı

Geçtiğimiz hafta ATV ekranlarında final yapan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bir dergi için verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine çekti. Mini ve dekolteli elbisesiyle cesur pozlar vererek nefes kesen Helvacıoğlu, yine büyüledi. Derginin kapak fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncuya kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.

''Tanrı kadını yarattı''

Helvacıoğlu'nun cesur pozuna ünlü isimler de sessiz kalamadı. Oyuncu Burcu Binici, Helvacıoğlu'nun fotoğrafına "Tanrı kadını yarattı. Kurban olurum sana" yorumunu yaptı. Binici'ye cevap veren Helvacıoğlu ise "Benden önce seni" dedi.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu mini elbisesiyle büyüledi!

 

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