Tahinin faydaları neler beyni güçlendiriyor!

Tahinin faydaları neler? Tahin hangi hastalıklara iyi gelir? Susamdan elde edilen ve genellikle kahvaltılarımızın baş köşesine oturan tahin, beyni güçlendirmesinden tutun da hastalıkların önlenmesine kadar pek çok konuda insan sağlığına fayda sağlıyor. Elmaelma.com olarak sizlere tahinin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık. İşte tüm merak edilenler!

Hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor

Tahin, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla dolu bir besindir. Besin değeri açısından oldukça yüksektir.

Yüksek antioksidan kaynağıdır

Tahin besin değeri açısından olduka yüksektir. Bunun yanı sıra yüksek antioksidanlarda içermektedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor.

Beyni güçlendiriyor

Susamdan elde edilen tahin, insanın beyin hücrelerini ve sinir sistemini korumaya yardımcı olmaktadır. Bu özelliği sayesinde alzheimer hastalığınında önlenmesini sağlar.

Karaciğerleri koruyor

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra hasarlı böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine de yardımcı oluyor.