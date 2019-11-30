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Tahinin faydaları neler beyni güçlendiriyor!

Tahinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Asya ve Akdeniz mutfağında kendine önemli bir yer bulan bu besin sağlığa inanılmaz faydaları bulunuyor.

Tahinin faydaları neler beyni güçlendiriyor!
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Tahinin faydaları neler? Tahin hangi hastalıklara iyi gelir? Susamdan elde edilen ve genellikle kahvaltılarımızın baş köşesine oturan tahin, beyni güçlendirmesinden tutun da hastalıkların önlenmesine kadar pek çok konuda insan sağlığına fayda sağlıyor. Elmaelma.com olarak sizlere tahinin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık. İşte tüm merak edilenler! 

Hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor 

Tahin, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla dolu bir besindir. Besin değeri açısından oldukça yüksektir. 

Yüksek antioksidan kaynağıdır

Tahin besin değeri açısından olduka yüksektir. Bunun yanı sıra yüksek antioksidanlarda içermektedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor.

Beyni güçlendiriyor 

Susamdan elde edilen tahin, insanın beyin hücrelerini ve sinir sistemini korumaya yardımcı olmaktadır. Bu özelliği sayesinde alzheimer hastalığınında önlenmesini sağlar. 

Karaciğerleri koruyor 

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra hasarlı böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine de yardımcı oluyor. 

 

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