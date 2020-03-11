Mısırlı modacı Samo Hejres koronavirüsten koruyan gelinlik tasarladı

Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra etkisi tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu salgın 4 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyanın dört bir tarafında önlemler alınırken bir önlem de Mısırlı modacı Samo Hejres'den geldi. Hejres, koronavirüse karşı gelini virüsten koruyan bir gelinlik tasarladı.

Virüse karşı koruyan gelinlik tasarladı

Mısırlı moda tasarımcısı Samo Hejres, koronavirüs salgınından koruyan gelinlik tasarladı. Düğün mekanına toplanan onlarca kişiyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığı fikrinden yola çıkan abisinin kendisine bu fikri verdiğini söyleyen Hejres, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna uygun şekilde hazırlamanın üç saatini aldığını anlattı.

Özel maskeler hazırlamaya başladı

Gelinlik maskesinin ardından kendisinden farklı renklerde maske talepleri geldiğini söyleyen Mısırlı tasarımcı, böylece şık davet maskeleri üretmeye başladı. Hejres'in tasarladığı maskelerin fiyatı, üzerindeki süslemeye bağlı olarak 1000 ila 1500 Mısır Lirası yani yaklaşık 583 TL arasında değişiyor.