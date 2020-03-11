search menu
search
close

Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu Zibidi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla eleştirilere neden olan Özcan Deniz'e demediğini bırakamadı. ''Bırak demogoji yapmayı" diyerek sitem etti.

Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu Zibidi!
-A A+

Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımında "Bugün elinde yapışık telefonla yaşayan kadının değil çalışan kadının günüdür" dediği için eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden olan Özcan Deniz'e bir tepki de Arto'dan geldi. Arto, "Zibidi, bırak demogoji yapmayı" diyerek Deniz'e sitem etti.

''Bugün tüm kadınların değil emekçi kadınların günü''

Özcan Deniz, Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımda "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım" dedi. Deniz'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya medyada yayılarak tepki çekti.

''Babalar günü sana haram olsun''
Sosyal medya hesabı Instagram'dan Özcan Deniz'e tepki gösteren Arto Dalga şunları söyledi: "Hey zibidi, sözüm sana. Bırak demogoji yapmayı! Seni sevsem de yanlışsın! Babalar Günü sana haram olsun o zaman. Evet İsrail'e gidip 45 dakikada 500.000 dolar alan, her bölümde en az 100.000 TL kazanan (reklamlar hariç) bazılarına tabi ki Babalar Günü de haram olmalı! Babalar Günü, o dizilerde 10 saniye görünecekler diye saatlerce bekleyen, sokaklarda hamallık yapan, simit satan, manav, bakkal, belediye işçisi, şoför, minibüs vs. vs. Yani gerçek alın teri ile para kazanan, evine ekmek götüren babalar için de olsun. Babalar Günü sana haram olsun o zaman."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hastalıklardan koruyan mucize! Hastalıklardan koruyan mucize!
Organik
''Endişeliyim'' diyen Müge Anlı'dan bakanlığa koronovirüs çağrısı! ''Endişeliyim'' diyen Müge Anlı'dan bakanlığa koronovirüs çağrısı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Görenin nutku tutuldu cep telefonunu iç çamaşırına sıkıştırıp...
Görenin nutku tutuldu cep telefonunu iç çamaşırına sıkıştırıp...
Ünlü sunucu banyo tezgahında çırılçıplak poz verdi!
Ünlü sunucu banyo tezgahında çırılçıplak poz verdi!
Ünlü kadın rapçinin kalça şovu olay oldu kocası dili dışarda izledi!
Ünlü kadın rapçinin kalça şovu olay oldu kocası dili dışarda izledi!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Önceki Haberler
Koronovirüsten koruyan gelinlik görenleri şoke etti!
Koronovirüsten koruyan gelinlik görenleri şoke etti!
Kahvaltı için enfes lezzet: Dolgulu kaşarlı simit
Kahvaltı için enfes lezzet: Dolgulu kaşarlı simit
Süper yenge İrina Marozyuk'tan çıplak poz!
Süper yenge İrina Marozyuk'tan çıplak poz!
Türkiye Güzeli sürpriz isimle yeni bir aşka yelken açtı!
Türkiye Güzeli sürpriz isimle yeni bir aşka yelken açtı!
Baş ağrısını geçirecek doğal yöntemler burada!
Baş ağrısını geçirecek doğal yöntemler burada!
Hayran bırakan görüntüsüyle: Kasırga kek tarifi
Hayran bırakan görüntüsüyle: Kasırga kek tarifi
Bayburt yöresinden: Galacoş tarifi
Bayburt yöresinden: Galacoş tarifi
Ten renginize uygun ruj seçme tüyoları!
Ten renginize uygun ruj seçme tüyoları!
Yorumlar