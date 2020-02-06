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Duvar dekorasyonu çeşitleri neler salonunuzu renklerle canlandırın!

Salonunuzun görünümünü ve havasını değiştirecek duvar dekorasyonu fikirlerine ihtiyacınız varsa bu haber size göre! İşte iç açıcı duvar dekorasyonu önerileri!

Duvar dekorasyonu çeşitleri neler salonunuzu renklerle canlandırın!
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Salonunuzda yapacağınız basit değişikliklerle ev dekorasyonunuza katkıda bulunabilirsiniz. Duvarlarınıza tablolar asabilir, favori deseninizle kaplayabilir veya aynaları kullanabilirsiniz. Nasıl değişiklik yapmak istediğiniz size kalmış. Böyle durumlarda yaratıcılığınızı kullanmaktan çekinmeyin. Size fikir sunacak duvar dekorasyonu önerileri içeriğimizde!

Tablolar asın 

Eski, antika çerçevelerinizin içerisine uyumlu resimler koyarak bir duvarda hepsini kullanabilirsiniz. Bu odağı o duvara toplayacak ve dikkat çekecek. Ayrıca oldukça da marjinal görünecek.

Duvarınızı favori deseninizle kaplayın

Oturma odanızı boğmayacak, karanlık yapmayacak aydınlık ve beğendiğiniz desenlerde bir duvar kağıdı ile kaplayabilirsiniz. Duvar kaplamasına tamamlayıcı tonlarda renkli sanat eserleri ile de görünümü tamamlayabilirsiniz. Fakat tüm odanın duvarlarını kaplamak maliyetli olabilir bu yüzden birçok kişinin kullandığı odanın sadece tek duvarını kaplama tekniğini kullanabilirsiniz.

Renklerle canlandırın 

Beyaz, bej, açık mavi gibi açık renk duvarlara sahipseniz renklerin patlatacağı canlı büyük bir tablo asabilirsiniz. Böylece duvarınızdaki soluk görünüm renkler ile canlanacaktır.

Aynanın etkisini kullanın 

Duvarlardan birine asacağınız süslü ve büyük bir ayna hem güzel görünecektir hem de odanın daha büyük görünmesini sağlayacaktır.

Yaratıcılığınızı kullanın 

Mesela salonunuzda bir şömineniz varsa şöminenin yanına odunları şekilli bir şekilde koyarak aslında orada olmak zorunda oldukları için değil de, güzel bir görünüm için koyulmuş şekli verebilirsiniz.

Deseni sadece duvarınızda kullanmayın 

Desenleri sadece duvarınızda kullanmak zorunda değilsiniz. Düz boyalı duvarları olan oturma odanız için harika desenli canlı renklerde bir perde odaya hareket katacaktır.

Botanik etkiden faydalanın

Bahçe görünümünü ve botanik görünümleri seviyorsanız botanik resimler asarak çeşitli bitkileri salonunuza yerleştirebilirsiniz.

Kütüphane yaptırın 

Eğer kitaplarla ve kütüphanelerle ilgiliyseniz sizin için harika bir fikrimiz var. Duvarınıza boydan boya bir kütüphane yaptırın. Hatta bu kütüphanenin ortasını boş bıraktırıp televizyon ünitesi olarak da kullanabilirsiniz.

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