SİNOZ KIRMIZI JEL İLE ANINDA MASAJ ETKİSİ!

Hayatın Temposu Senin Elinde!

Birbirinden etkili ürünleriyle beğenilen yerli marka SİNOZ, şimdi herkese özel yeni ve etkili Kırmızı Jel ile kaslarda anında rahatlık ve ferahlık hissi sunuyor. Hızlı masaj etkisi ile bölgesel rahatlama sağlayan SİNOZ Kırmızı Jel herkesin vazgeçilmezi olacak!

Kırmızı Jel ile anında masaj ve ferahlama etkisini hissedeceksiniz

Hayatın koşuşturmacası, stresli süreçler, ani gelişen durumlar derken gün içerisinde bedenimiz de zihnimiz gibi hızla gelişen olaylar karşısında biraz yavaşlama sinyallerini hissettiriyor. Ani sırt ve omuz ağrıları, kol ve bacaklarda kramplar derken bedenimiz aktif koşturmaca karşısında biraz mola vermeye ihtiyaç duyuyor. Bu ve benzer pek çok bizi hayatın maratonundan alıkoyan sızılar karşısında SİNOZ, yeni ve efektif ürünü Kırmızı Jel ile anında masaj ve ferahlama etkisi sağlıyor.

Kırmızı masajın ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisini anında hissedin!

Her zaman yeni ürünleri ile kadınların beğenisini kazanan yerli marka SİNOZ, bu defa erkeklerin de beğenerek kullanacağı etkili bir ürün geliştirdi. SİNOZKırmızı Jel, vücudunuzda rahatsızlık hissi veren kol, bacak, omuz ve sırt gibi bölgelerde kısa bir masajın aktif etkilerini yansıtıyor.

SİNOZKırmızı Jel (Masaj Jeli), içeriğindeki kırmızı asma yaprağı, atkestanesi ve arnika ekstratı; masajın deriye nüfuz edici etkisiyle kaslarda anında rahatlama hissi sağlıyor. Kaslarda ilgili bölgelere sıcaklık ve serinlik hissi veren mucizevi jel ile hayat istediğiniz tempoda devam ediyor. PSF: 99 TL

Kullanım ve Uyarılar: Uygulama yapılacak bölgeye yeterli miktarda sürülür ve masaj yapılarak yedirilir. Kol, bacak ve sırt bölgesinde kullanılabilir. Yüz bölgesi kullanımına uygun değildir. Günde 2 kez tekrarlanabilir. Uygulama esnasında ve sonrasında sıcaklık hissi verebilir. Haricen kullanım içindir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzakta saklayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. İlaç değil, kozmetik üründür.

Sinoz ve ürünleriyle ilgili detaylı bilgi ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.