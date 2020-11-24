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Yeme bozukluğu bağımlılığı neden olur duygusal açlık olabilir!

Stresli dönemler kişinin duygusal olarak boşlukta hissetmesi yeme bağımlılığına neden oluyor! Peki yeme bağımlılığı nedir nasıl önüne geçilir? İşte yanıtı!

Yeme bozukluğu bağımlılığı neden olur duygusal açlık olabilir!
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Sosyal çevresinde ve özel hayatında isteği mutluluğu yakalayamayan insanlar zaman zaman duygusal açlıklarını yemek yiyerek bastırmaya çalışıyorlar. Bu kimi zaman stres, kimi zaman ayrılık acısı ya da bambaşka sebeplere dayalı olan duygusal açlık kişilerde ciddi yeme bozuklukları ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca depresyonda olan veya anksiyete bozukluğu yaşayan birinin bu duygularla daha zor baş ediyor oluşu yeme üzerindeki kontrollerini daha da çok zayıflatıyor. Duygusal açlığın sebepleri ve insan üzerindeki etkilerini sizler için araştırdık..

Depresyon metabolizma hızını yavaşlatıyor

Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle değişen güzellik algısı kilo problemi olan insanların depresyon eğilimini artıyor. Depresyon ise vücudun sağlıklı ve hızlı çalıştığı zaman kilo vermeyi kolaştıran metabolizma hızını yavaşlatıyor. Kendini bunalımda, mutsuz ve bazen de değersiz hisseden insanlar buzdolabına koşarak en kolay şekilde aslında duygusal olarak yaşadıkları sorunları yemek yiyerek bastırmaya çalışıyorlar. 

Duygusal açlığınızı kabullenin

Duygusal sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan yeme bağımlılığıyla tek başınıza başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. Kişi kendisinde yeme bağımlılığı olduğunu kabul etmeli ve bu durumu değiştirmek için kendisine uygun bir yol izlemelidir. Tek başına yemek yemektense aileden veya arkadaşlardan kaçmadan onlarla beraber yemek yemek bu durumla baş etmenizi kolaylaştıracaktır.Kişi kendisine uygun br beslenme ve yaşam stili oluşturmalıdır.

Beyninizi meşgul edin

Duygusal açlığın temelinde depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik sorunlar varsa öncelikle bir uzman yardımıyla bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.Kendimizi mutsuz hissettiğimiz anlarda soluğu buzdolabında almak yerine beynimizi meşgul edebileceğimiz başka bir uğraş bulmak duygusal açlığın önüne geçmek için etkili yöntemlerden olabiliyor. Yürüyüşe çıkmak, kendimizi yakın hissettiğimiz birisiyle sohbet etmek, müzik dinlemek gibi faaliyetler o anda ihtiyacımız olmayan gereksiz yeme isteğine engel oluşturabiliyor.

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