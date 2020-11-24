Evde kolay mayalı kek nasıl yapılır yumuşacık bir tat!

Evde yapımı oldukça kolay olan bir tarifle yeniden karşınızdayız! Çayın yanında alternatif yakışan maylı kek tarifini hazırladık! Sizde evde kolay bir şekilde mayalı kek yaparak sezdiklerinizde çayın eşsiz sohbetine ekstra lezzet kazandırabilirsiniz. İşte mayalı kek yapmak için ihtiyacınız olanlar...

Malzemeler; 1,5 su bardağı ılık süt, 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, 3/4 su bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, 2 paket vanilin, 3 yemek kaşığı kakao, 3 - 3,5 su bardağı un yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaları ve şekeri bir kabın içerisinde güzelce çırpın.

Sıvı yağı ve eritilmiş tereyağını aktarın. Vanilini de ilave ederek güzelce çırpın.

Ayrı bir kabın içerisinde ılık süt ve kuru mayayı karıştırın. 5-10 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin. Dinlendikten sonra yumurtalı karışımın üzerine dökerek güzelce çırpın.

Kek harcınının bir kısmını kenara ayırın. Ayırdığınız kısma kakao ilave ederek güzelce çırpın. Bir sıkma torbasının içerisine alın ya da buzdolabı poşetine aktarıp, poşetin uç kısmını çok küçük bir şekilde makasla kesin. Sade kek harcının bir kısmını yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına aktarın. Kakaolu harcı tam ortasına eşit bir şekilde sıkın. Üzerine geriye kalan sade harcı dikkatli bir şekilde yayın. Üzerini temiz bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 25-30 dakika kadar mayalandırın.

Ardından 165 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar dikkatli bir şekilde pişirin. Pişince fırından alın ve oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.