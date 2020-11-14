Ev dekorasyonunda nasıl farklılık yaratılır hasır parçalar kullanmaya özen gösterin!

Evinin havasını değiştirmek isteyenler buraya! Küçük ama bir okadar da etkili olan dekorasyon fikirleri ile karşınızdayız. Evinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız.

Hasır parçalar kullanmaya özen gösterin

Hasır parçalar kullanmaya özen gösterin. Hasır parçalar son dönemde özellikle trendler listesinde başı çekiyor. Hasır sepetler, rattan tepsiler, mumluklar ve kilimler eve sıcak, salaş ve bir o kadar da modern bir görünüm kazandırıyor

Duvar kağıdı

Duvar kağıtları eskiden hayatımızın içindeydi. Bir süredir demode gözüyle bakılsa da aslında öyle değil. Doğru yerde ve doğru renkte seçilmiş duvar kağıtları evinize şıklık katacaktır. Örneğin tek bir duvarda kullandığınız duvar kağıdı ile eve oldukça hoş ve modern bir hava katabilirsiniz.

Aynalar

Bir evin olmazsa olmazıdır aynalar. Evinizde geniş ve ferah bir görünüm istiyorsanız ayna kullanmaktan asla vazgeçmemelisiniz.

Tablo

Özellikle soyut formda yapılmış tablolar eve inanılmaz hoş bir hava katıyor. Boş duvarlarınızı tablo ve panolar ile süsleyebilirsiniz.

Canlı çiçekleri unutmayın

Evinizin bir köşesini bitki köşesi yapabilirsiniz. Böylece hem eve ferahlık katacak hem de ruhsal anlamda kendinizi rahatlatacaksınız.