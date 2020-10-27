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Dolgulu tavuk nasıl yapılır enfes bir tat!

Dolgulu tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Akşam için sofralarınızı renklendirecek şahane bir tarif hazırladık. Dolgulu tavuk tarifi içeriğimizde...

Dolgulu tavuk nasıl yapılır enfes bir tat!
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Akşam yemeği için pratik ve lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız dolgulu tavuk tarifimizi denemeden geçmeyin!  İçi sebze ve peynir dolgulu yumuşacık tavuk ile birlikte servis edeceğiniz püre veya pilav sayesinde bu yemek sizi mest edecek. Her damak tadına hitap eden dolgulu tavuk tarifine çocuklar da bayılacak. Peki dolgulu tavuk yemeği nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? İşte yapılışı...

Dolgulu tavuk malzemeleri:

3 adet tavuk göğsü
1 çay kaşığı tuz(3 adet tavuk için)
1 çay kaşığı karabiber (arzuya göre)
3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
6 adet mantar(dilimlenmiş)
2 adet kapya biber(dilimlenmiş)
12 yaprak taze fesleğen
1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Tavuk göğsünün içini doldurmak için bıçak yardımıyla tam ortasından cep açın. İç kısmına tuz ve karabiber serpiştirin. Rendelenmiş kaşar, dilimlenmiş mantar ve kapya biberleri içerisine dizin. Son olarak fesleğen yapraklarını da ekleyip açık olan kısımları kürdan ile kapatın. Tavukları yağlanmış tavada altlı üstlü kızartın ve ısıya dayanıklı bir kaba aktarın. Tavukları 180 derecede 20 dakika daha pişirdikten sonra püre veya pilav ile birlikte servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

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