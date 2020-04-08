Evde boş alanları nasıl değerlendirebiliriz gömme bölümlerden faydalanın!

Evinizdeki küçük bir bölme, herhangi bir duvar, odanızdaki bir köşe... neresi olursa olsun boş alanları dekore ederek evinizin havasını değiştirmeniz mümkün. Fark yaratan değişikliklerle daha güzel bir ev dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Elmaelma.com olarak evinizi güzelleştirecek dekorasyon önerilerini biraraya getirdik. İşte boş alanları değerlendirebileceğiniz öneriler!

Evinizin girişini 'boş' değil 'ferah' tutun

Eve girer girmez ilk karşılaştığımız şey kuşkusuz ev hakkında izlenim verecek yer olacaktır. Ama bu bölgeyi nasıl şekillendirmeli diye soruyorsanız, duvara şık paltonuzu asmakla ve havalı botlarınızı gözler önüne sermekle başlayabilirsiniz.

Eğer balkonunuz darsa...

Balkonunuz aşırı küçük olsa da onu harika bir alana çevirebilirsiniz. Yan yana duran küçük birer sandalye ve sehpa ortamı değiştirmeye yetecekken, bir de yere yerleştireceğiniz küçük çiçekler sevmediğiniz balkonunuzu gözde mekanınız yapabilir.

Gömme bölümleri değerlendirin

Bazen küçük gömme bölümler dolap yerleştirmek için gerçekten fazla küçük olabiliyorlar. O yüzden orayı dolap yapma inadınızdan vazgeçip bir çalışma ortamına dönüştürebilirsiniz. Bunun için küçük bir tahta parçasından masa ve bir sandalye yeterli.

Mutfak duvarlarını da dekore edin

Mutfak dekorasyonu, en az oturma odası ya da yatak odası kadar önemlidir. Mutfağınızda boş kalan duvarlarınızı dekoratif ve kullanışlı raflar ile doldurabilirsiniz. Raflara da ister mutfak malzemelerinizi isterseniz de bitki ve aksesuar koyabilirsiniz.

Yemek odanız küçükse...

Oturma odanızın küçük olması, odanın boş kalması gerektiği ve güzel bir yemek masanız olmayacağı anlamına gelmez. Minimal boylarda tasarlanmış bir yemek masası ve birkaç sandalye küçük oturma odanızın boş kalan köşesine çok yakışacak.

Minderlerden faydalanın

Oturma odanızda gözünüze batan boşluklar varsa minderler iyi birer alternatif olabilir. Hem daha fazla oturma alanı sağlarken hem de evinize rahat bir görünüm katarlar.

Boş kalan yatak kenarları

Yatak odası sadece yatak, dolap ve makyaj aynasından oluşmak zorunda değil. Odanız gözünüze boş görünüyorsa birkaç sandalye, bir dinlenme koltuğu ya da büyük boy bitkilerden yardım alabilirsiniz.