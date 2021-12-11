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Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi!

Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci otomobilini yeniledi. Ciğerci, yeni arabası için 13 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi!
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Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan ve sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, bu kez lüks aracıyla gündemde.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un (Dawn-Cabrio) modelinin sahibi oldu.

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Fenomen isim, yeni aracı için kesenin ağzını açtı. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödedi.

 

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