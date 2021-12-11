Azra Akın’dan tartışma yaratacak açıklama! "Herkes aynı olmasın"

Azra Akın katıldığı bir güzellik merkezi açılışında 3 yaşındaki oğlu Demir’in yuvaya başladığını söyledi. Akın “Şu an alışma döneminde. Ben de yanında oluyorum. Öğlen uykusu başlayınca buraya geldim” dedi.

Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Azra Akın "Ama herkes de aynı olmasın. Bir özelliğin olduğunda o daha ilgi çekici, daha güzel geliyor" diye konuştu.