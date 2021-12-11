Azra Akın’dan tartışma yaratacak açıklama! "Herkes aynı olmasın"

Azra Akın katıldığı bir güzellik merkezi açılışında 3 yaşındaki oğlu Demir’in yuvaya başladığını söyledi. Akın “Şu an alışma döneminde. Ben de yanında oluyorum. Öğlen uykusu başlayınca buraya geldim” dedi.
Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Azra Akın "Ama herkes de aynı olmasın. Bir özelliğin olduğunda o daha ilgi çekici, daha güzel geliyor" diye konuştu.
Akın "Siz zamanı gelince estetik düşür müsünüz?" sorusu üzerine ise, "Estetik sayılmayan bazı küçük uygulamalar var, bir sanatçı ve oyuncuyum. Benim için yüzümle ifade etmek çok önemli. Kırışıklarımı da seviyorum ve onları hakettiğimi düşünüyorum. Arada doğal dokunuşları olabilir, bazı şeyleri önlemek için. Kendimle kendimi severek yaşlanmak isterim" şeklinde konuştu.