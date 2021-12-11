Alişan'ın eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı!

Alişan ve Buse Varol'un dizi setinde başlayan aşkı evlilikle taçlandı ve iki çocuk dünyaya geldi. Alişan ve Buse Varol çifti çocuklarına Burak ile Eliz adını verirken, düğünleri ise uzun süre gündemden düşmedi.

Buse Varol, şu sıralar anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmenin hazırlığını yapıyor. Ocak ayında setlere döneceğini her fırsatta dile getiren Varol, güzelliği ile sosyal medyanın dikkati çeken isimlerinin başında geliyor.

Alişan ile evlenen Buse Varol, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Güzelliği ile beğenilen oyuncu, fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Varol'un hayranları yıllar önce çekilmiş karelerini görünce şoke oldu. 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer alan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı.

Daha sonra oyunculuk teklifleri alan Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Oyuncu daha sonra "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" ses getiren projelerde rol aldı.