Evde dar alanlar nasıl değerlendirilir raflardan faydalanın!

Her insan geniş ve ferah evlerde yaşama şansına sahip olamayabiliyor. Hatta böyle bir şansınız olsa bile çok büyük evler yerine mütevazi konutlardan hoşlanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da evinizi daha kullanışlı bir hale getirmek istiyorsanız sizin için sıraladığımız çözüm önerilerine mutlaka bakın. İşte evinizin havasını değiştirecek dar alanlar için pratik çözümler!

Raflardan faydalanın

Pencere altlarına veya kapı üstlerine yaptıracağınız raflarla yerden tasarruf edebilirsiniz. Raflara kitaplarınızı, objelerinizi, bitkilerinizi koyabilir hem şık bir dekor oluşturabilir hem de derli toplu bir görünüm elde edebilirsiniz.

Gömme dolaplar

Dar alanlar için en pratik çözümlerden biri de gömme dolaplar. Çok şık duran gömme dolaplar aynı zamanda da işlevsel.

Aydınlatma

Karanlık evler olduğundan daha küçük görünür. Evinizi geniş göstermek istiyorsanız aydınlatmalardan yardım alın. Dekoratif bir ayaklı lamba ve doğru ampuller ile aydınlatılmış avizeler işinizi görecektir.

Sürgülü kapılar

Sürgülü kapılar dar evler için harika kurtarıcıdır. Böylece hem yerden tasarruf edersiniz hem de kapının açıldığı duvarın da tamamen size kalmasını sağlarsınız.

Renk faktörü

Eviniz istediğiniz büyüklükte değilse, geniş ve ferah göstermek için renklerden yardım alın. Renkler ile evi daha geniş göstermek, duvarları açık renge boyamak ile sınırlı değildir. Renkler konusunda bir uzmandan destek almak çok daha doğru adımlar atmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük desenli mobilyalar tercih edin

Mekanın büyük algılanması için duvar, yer ve mobilya döşemelerinin küçük desenli olmasına da dikkat edin.