search menu
search
close

Evde dar alanlar nasıl değerlendirilir raflardan faydalanın!

Eğer eviniz çok küçükse ve nasıl dekore edebileceğinizi bilmiyorsanız haberimize bir göz atın! İşte evinizdeki dar alanlar için pratik çözüm önerileri!

Evde dar alanlar nasıl değerlendirilir raflardan faydalanın!
-A A+

Her insan geniş ve ferah evlerde yaşama şansına sahip olamayabiliyor. Hatta böyle bir şansınız olsa bile çok büyük evler yerine mütevazi konutlardan hoşlanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da evinizi daha kullanışlı bir hale getirmek istiyorsanız sizin için sıraladığımız çözüm önerilerine mutlaka bakın. İşte evinizin havasını değiştirecek dar alanlar için pratik çözümler!

Raflardan faydalanın

Pencere altlarına veya kapı üstlerine yaptıracağınız raflarla yerden tasarruf edebilirsiniz. Raflara kitaplarınızı, objelerinizi, bitkilerinizi koyabilir hem şık bir dekor oluşturabilir hem de derli toplu bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Gömme dolaplar

Dar alanlar için en pratik çözümlerden biri de gömme dolaplar. Çok şık duran gömme dolaplar aynı zamanda da işlevsel. 

Aydınlatma

Karanlık evler olduğundan daha küçük görünür. Evinizi geniş göstermek istiyorsanız aydınlatmalardan yardım alın. Dekoratif bir ayaklı lamba ve doğru ampuller ile aydınlatılmış avizeler işinizi görecektir.

Sürgülü kapılar

Sürgülü kapılar dar evler için harika kurtarıcıdır. Böylece hem yerden tasarruf edersiniz hem de kapının açıldığı duvarın da tamamen size kalmasını sağlarsınız.

Renk faktörü

Eviniz istediğiniz büyüklükte değilse, geniş ve ferah göstermek için renklerden yardım alın. Renkler ile evi daha geniş göstermek, duvarları açık renge boyamak ile sınırlı değildir. Renkler konusunda bir uzmandan destek almak çok daha doğru adımlar atmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük desenli mobilyalar tercih edin

Mekanın büyük algılanması için duvar, yer ve mobilya döşemelerinin küçük desenli olmasına da dikkat edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Buket Aydın yalanlamıştı! Emir Sarıgül'le samimi pozu ortaya çıktı! Buket Aydın yalanlamıştı! Emir Sarıgül'le samimi pozu ortaya çıktı!
Magazin
Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı! Ahmet Kaya olayı değil! Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı! Ahmet Kaya olayı değil!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Hercai'nin yakışıklı oyuncusunun 120 kilo olduğu fotoğrafı g
Hercai'nin yakışıklı oyuncusunun 120 kilo olduğu fotoğrafı g
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Önceki Haberler
Mayolu pozunu paylaşan Yeşim Salkım: Evet sarktım, selülitim var!
Mayolu pozunu paylaşan Yeşim Salkım: Evet sarktım, selülitim var!
Gözaltı kırışıklıklarını yok eden doğal yöntemler!
Gözaltı kırışıklıklarını yok eden doğal yöntemler!
Kilo vermek istiyorsanız bu yiyecekleri tüketin!
Kilo vermek istiyorsanız bu yiyecekleri tüketin!
Şeyma Subaşı'ndan dergi kapağı için bikinili poz!
Şeyma Subaşı'ndan dergi kapağı için bikinili poz!
Bikinili objektiflere takılan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyüledi!
Bikinili objektiflere takılan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyüledi!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Selülitli haliyle gündem olan Duygu, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!
Selülitli haliyle gündem olan Duygu, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!
Survivor şampiyonu Cemal, sakallarını kesti! İşte yeni imajı!
Survivor şampiyonu Cemal, sakallarını kesti! İşte yeni imajı!
Yorumlar