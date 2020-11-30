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Limonlu çay kilo verdirir mi fit bir vücuda kavuşmak istiyorsanız...

Limonlu çay kilo verdirir mi? Limonlu çayın faydaları neler? Limonlu çay içmenin faydalarının neler olduğunu içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Limonlu çay kilo verdirir mi fit bir vücuda kavuşmak istiyorsanız...
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Türk milletinin milli içeceği diyebiliriz çay için. Sevmeyen yoktur herhalde. Ocakların altı sabahtan akşama kadar yanar durur. Sıcacık bir demli çayın hayali ise hep kurulur. Birçok faydası olduğu kadar zararı da bulunan çayın içerisine limon eklendiğinde olan etkisi ise bambaşka oluyor. Peki çaya limon eklemenin bir faydası var mı? Limonlu çay zayıflatır mı? Limonlu çayın faydaları neler? Tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz. 

Çayla birlikte tüketildiğinde demir emilimini azaltıyor

C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önlemektedir. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını sağlamaktadır. 

Kilo vermeye yardımcı oluyor

Limonlu çay aynı zamanda vücutta bulunan ödemlerinde atılmalarını sağlamaktadır. Kilo problemi olan hastaların sağlıklı bir şekilde kilo verebilmelerini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlenmes,ne yardımcı olmaktadır. 

Metabolizmayı hızlandırıyor

Diyet uygularken normal çay içmek yerine limonlu çay içmeniz durumunda iştahınız kesilecektir. Ayrıca limon metabolizmanın da daha hızlı çalışmasında etkili olur.

 

 

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