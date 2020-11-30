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Kuskus salatası tarifi hem hafif hem doyurucu!

Gün içerisinde öğünlerde hafif ve pratik lezzet arayanlar için kuskus salatası tarifini bir araya getirdik!

Kuskus salatası tarifi hem hafif hem doyurucu!
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İster diyet yapın ister gün içerisinde hafif lezzet tüketmeyi sevenler için kuskus salatası tarifini bir araya getirdik! Evde kolay yapabileceğiniz tariflerden biri de kuskus salatası tarifini sizde evde deneyerek bu lezzetli salatayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. 

Malzemeler; 1 su bardağı kuskus makarna, 2 adet kabak, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak, 1 tutam tuz kuskus salatası yapmak için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Bir tencereye bolca su ve 1 yemek kaşığı kadar tuz koyup kaynamaya bırakın. Kaynayan suya kuskus makarnaları atın ve 8 dakika boyunca haşlayın. Makarnalar haşlanırken; kabakların kabuklarını soyun ve bir kaba rendeleyin. Üstüne ince ince doğranmış maydanoz ve dereotunu ilave edin. Sarımsağı rendeleyip ekleyin. Yoğurt, mayonez ve tuzu da ekleyin. Bu sırada pişmiş olan makarnayı süzün ve biraz ılıklaşmasını bekledikten sonra, tüm malzemeleri karıştırın. Dolapta bir kaç dakika soğuttuktan sonra afiyetle sofralarınıza dahil edebilirsiniz. 

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