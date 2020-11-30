Dudak çevresi kırışıklığı neden olur sık sık ıslık çalıyorsanız...

Yaşlanmanın erken belirtileri arasında yer alan ince kırışıklıklar göz çevresinden sonra dudak çevresinde kendini belli ediyor. Dudak çevresi kırışıklıkların oluşumu yaşın ilerlemesine bağlı olarak günlük hayatta kullandığımız mimikler ve bazı alışkanlıklarımızda neden olabiliyor. Dudak çevresi kırışıklıklarına yönelik önlem almak için Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, ağız çevresinin kırışmasına neden olan, günlük hayatta yapılan 7 alışkanlık konusunda önemli bilgiler verdi.

Yaşlanmanın en belirgin belirtilerinin başında kırışıklıklar geliyor. Ciltte ağız çevresinde meydana gelen kırışıklıklar yaşlanmanın erken ve göze çarpan kısmıdır. Dudak üstü ve altı çizgilere “barkod çizgileri” demekteyiz. Kırışıklıkların önüne geçilmesini sağlamak için günlük hayatta yapılan alışkanlıkları en aza indirmekte fayda var.

Birçok insanın yaşlanma belirtileriyle savaştığı bir çağda yaşıyoruz. Buna rağmen maalesef dudaklar ve ağız çevresine pek önem verilmiyor. Oysa ki yaşlanma belirtilerinin ilk işareti ve hacim kayıpları ağız çevresinde başlıyor.

Sık Sık Islık Çalıyorsanız...

Pipet vasıtasıyla yudumlamaya benzer bir mekanizmayla, uzun süre ıslık çalmak ağız kenarındaki kırışık cilde katkıda bulunur.

Pipet kullanıyorsanız...

Birçok bayan rujlarının bardaklara bulaşmasını önlemek için veya nezaket amacıyla içeceklerini çoğunlukla pipet kullanarak tüketiyor. Oysa içeceklerin direk bardaktan tüketilmesinde fayda var çünkü pipetle içecek tüketirken tekrarlayan hareketler nedeniyle kırışıklıkların oluşması hızlanabilir.

Dudaklarınız Sık Sık Kuruyorsa...

Doku hücrelerinin sağlığı dudaklara direk olarak yansır. Bu hücreler sağlıklı olduğunda dudaklar canlı, dolgun ve genç görünürler. Su, tüm vücutta olduğu gibi cilt ve dudaklar içinde çok önemlidir. Dudaklar susuz kaldığı zaman solgun, kuru, çatlak görünürler ve bazı enfeksiyonlara daha yatkın hale gelirler. Bu yüzden dudakları sürekli nemli tutmak oldukça önemlidir.

Kullandığınız Balsamlarda Koruma Faktörü Olmasına Özen Gösterin!

Güneş'in UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak cilt için çok zararlıdır. Ayrıca cildin çok ince olduğu dudak yüzeylerinde hasarlanmalara ve ciddi sorunlara sebep olabilir. Dudaklara zarar gelmesini önlemek için yüksek faktörlü güneş korumasına sahip dudak balsamı kullanılmasını gerekiyor.Bu şekilde dudaklar nemli kalır ve ayrıca zararlı UV ışınlardan korunmuş olur.

Sigara Kullanıyorsanız...

Sigara içmek vücudumuzdaki her şey için zararlı olduğu gibi erken yaşlanmaya katkıda bulunan serbest radikalleri üretir ve cildin pigmentasyonunu arttırarak daha koyulaşmasına neden olur. Sigara içerken tekrarlanan dudak büzme hareketleri dudaklarda kalıcı kırışıklıklara sebebiyet verir. Sigaradan vazgeçmek sadece genel sağlığımız için değil, ayrıca dudaklardaki yaşlanmanın etkilerinden korunmak için de ideal bir çözüm olacaktır.

Dudak Isırma Alışkanlığınız Varsa...

Buradaki çiğnemek yemek yerken ki çiğnemek değil ! Günümüz koşullarında, şehir hayatında stresten uzak kalabilmek çok zordur. Pek çok insan stresten veya alışkanlıklarından dolayı hatta çoğu zaman farkında olmadan dudaklarını dudaklarını ısırır ve çiğner. Bunu bırakmak oldukça önemli çünkü sürekli uyaranlarla dudak mukozanızı bozabilirsiniz, dudak derinizi zedeleyip kanatabilirsiniz hatta enfeksiyonlara neden olabilirsiniz ve de kalıcı olabilecek yara izleri oluşturabilirsiniz.

Gülümsemek

Gülümsemek tabii ki çok güzel bir şeydir fakat yüz kaslarınızı gülümsemek için tekrar tekrar kullandığınızda, çok fazla mimik yaptığınızda dudaklarınızın yanlarında görünmeye başlayan çizgileri fark edeceksiniz. “Tabii ki gülümsemekten vazgeçmeyeceksiniz ancak güzellik rutininize cilt bakım seansları ekleyebilirsiniz.”

Dudak Çevresi Kırışıklıklardan Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?

Tabii ki anti-aging yöntemlerin hepsinde olduğu gibi bu sekiz kusurlu harekette de en güzel çözüm önlemdir. Bu hareketlere dikkat etmek ve kaçınmak gerekir. Ama yine de çözüm vardır. Dudak üstü ve altı “barkod çizgileri” veya “sigara çizgileri” dediğimiz bu kırışıklıklara toksinler ve mezoterapi yöntemleri uygulandığında çok verimli sonuçlar alınması mümkündür.