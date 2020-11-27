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İlişkiyi güçlendirmek için ne yapmalı birbirinize iltifat edin!

İlişkiyi güçlendirmek için ne yapılmalıdır? Size önereceğimiz basit ipuçları sayesinde partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirebileceksiniz.

İlişkiyi güçlendirmek için ne yapmalı birbirinize iltifat edin!
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İlişkinizin sağlam temellere dayanmasını istiyorsanız büyük şeylere sahip olmanız gerekmiyor. Size önereceğimiz bazı ipuçları sayesinde güçlü ayakları yere basan bir ilişki yaşamanız mümkün. Siz de ilişkinizi güçlendirmek istiyorsanız bu ipuçlarına bir göz atmalısınız. Peki : İlişkiyi güçlendirmek için ne yapılmalidir? İşte ilişkiyi güçlendirmenin en etkili 5 yolu!

Birbirinize iltifat etmekten çekinmeyin

İlişkiyi güçlendirmek adına yapılması gereken davranışlardan ilki birbirinize iltifat etmek olmalıdır. Genellikle bu davranış ilişkinin ilk başında yapılırken sonraki zamanlarda göz ardı edilmektedir. Sevdiğiniz kişiden güzel söz duymak herzaman için ihtiyaç duyulan bir şeydir. Bu nedenle bu davranışı hayatınızdan hiç çikarmayın. Ona güzel sözler söyleyin. 

Ona hediye alın

Hediye almak için güzel gün olmasını beklemeyin. Ona hiç beklemediği bir anda da ona sevebileceği bir hediye armağan edin.  Küçük sürprizler ilişkileri her zaman dinamik tutmaya yardımcı olacaktır. 

Başbaşa kalmaya çalışın

Baş başa kalmaya özen gösterin. Partnerinizle sadece sizin olduğunuz ıssız bir yere gidin. Ve yalnız kalmanın tadını çıkarın. Bu günde de iş, arkadaş, aile ya da aklınıza ne geliyorsa unutun. Sadece ikiniz. Günün tadını çıkarmaya gayret edin. 

Özür dilemekten çekinmeyin

Özür dilemektekten çekinmeyin. Özür dilemenin bir erdem olduğunu aklınızdan çıkarmazsanız onunla mücadele etmek yerine çözüm arayışı yoluna girerseniz daha sağlam bir ilişkinin temellerini atmaya başlamışsınız demektir. Özür dilemeyi hayatınızdan asla çıkarmayın. Bu davranış sayesinde asla kaybetmezsiniz. 

Sinirliyken söylediklerinize dikkat edin

İlişkide yapılan en büyük hatalardan biri fevri davranmaktır. Sinirle ağıza gelen tüm sözleri söylemek daha sonra yüzyüze bakmanıza engel olacaktır. Ya da  içinizde tamir edilmesi zor içinizde kırgınlıkların oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle dilinizden çıkanlara hakim olmaya çalışın. Unutmayin ki dil yarası tamir olmayan yaralardandır. 

 

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