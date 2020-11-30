Evde deodorant nasıl yapılır ekonomik ve çevreye duyarlı!

Deodorantınızı evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Hem kolay hem ekonomik hem de çevreye zarar vermeyen bu yöntem sayesinde artık deodorantlarınızı dışarıdan almaya gerek duymayacaksınız. Evde basit malzemelerle deodorant hazırlamanın formülünü sizler için araştırdık. Peki evde kolay deodorant nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm yapmanız gerekenler!

Toz deodorant tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı ararot tozu, ¼ bardak kabartma tozu, 15 damla portakal yağı

Hazırlanışı:

Ararot ve kabartma tozunu bir kasede karıştırın. Ardından portakal yağını ekleyin. Dilerseniz başka bir esansiyal yağ kullanabilirsiniz. İyice karıştırın ve kapağı delikli bir kutuya dökün (eski talk pudra kutusu vb). Bu tarif kuru deodorantları ya da terlememek için talk pudrayı tercih edenler için idealdir.