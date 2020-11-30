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Ruh sağlığına ne iyi gelir müziğin tedavi edici gücünden faydalanın!

Pandemi günlerinde evinizde zaman geçirirken iyi hissetmenizi sağlayacak şeyler var. İşte karantina günlerinde ruh sağlığı için 20 harika öneri!

Ruh sağlığına ne iyi gelir müziğin tedavi edici gücünden faydalanın!
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Koronavirüsün vücudumuzda fiziksel etkileri kadar yarattığı ruhsal etkiler de önemli. Böylesi bir dönemde ruh halinizde oluşan olumsuzlukları dağıtmak, iyi hissetmek için yapmanız gerekenler aslında oldukça basit. Karantina sürecinde atılması gereken en önemli adım bir rutin oluşturmak. Kendiniz ve başkaları için yapabileceğiniz iyi şeyler de bu süreci doğru atlatmaya yardımcı olacak. Elmaelma.com olarak karantina sürecini daha iyi hissederek geçirmenizi sağlayacak önerileri sıraladık!

İşte sizi daha iyi hissettirecek aktiviteler:

- Egzersizi atlamayın, düzenli olarak yapmaya çalışın

- Sık sık gülümseyin.

- Yemek yapın, yeni tarifler deneyin.

- Her zaman olumluya, pozitife odaklanın.

- Komik veya romantik filmler izleyin.

- Yoga ve meditasyonu deneyin.

- Güzel anılarınızı hatırlayın, aile bireylerinizle üzerine konuşun.

- Arkadaşlarınızla ve ailenizle bir video çalışması veya sohbet oturumu düzenleyin.

- Bol bol müzik dinleyin, yeni şarkı listesi oluşturun.

- Çocuklarınız varsa yeni oyunlar üretin beraber oynayın.

- Ailenizi ve arkadaşlarınızı düzenli olarak arayın.

- Bahçeniz varsa toprakla uğraşın yoksa saksıda bitki yetiştirin.

- Online kurslar araştırın, ücretsiz kurs sunan birçok online fırsat var.

- Günlük ev aktivitelerinizi bir düzene oturtun.

- Evde sevdiğiniz bir köşe oluşturun, düzenli kitap okuyun.

- Şarkı söyleyin.

- Evinizi, balkonunuzu/deponuzu ve arabanızı temizleyin.

- Evinizde bir odayı yeniden dekore edin.

- Duvarlarınızı ya da eski bir eşyanızı boyayın.

- Dolabınızı baştan sona yeniden düzenleyin, fazla kıyafetlerinizi ayırıp eleyin.

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