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Aralıklı oruç diyeti (Intermittent fasting) nedir kilo vermenin en hızlı yolu!

Kilo vermek isteyenlerin gözde diyeti aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır? İşte aralıklı oruç diyeti hakkında tüm merak edilenler!

Aralıklı oruç diyeti (Intermittent fasting) nedir kilo vermenin en hızlı yolu!
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Aralıklı oruç, son dönemde kilo vermek isteyenler arasında hızla yayılan bir diyet sistemi. Yaşamı boyunca diyet yapmış ancak bir türlü istenilen kiloya ulaşamamış kişiler için aralıklı oruç sistemi iyi bir alternatif sunuyor. Bu diyette günün belli saatlerini aç geçirerek metabolizmanın hızlanması hedefleniyor. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan aralıklı oruç diyeti uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Peki aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır? 

Aralıklı oruç sistemi nasıl uygulanır, çeşitleri neler?

5-2 aralıklı oruç diyeti

Bu tip aralıklı oruçta, 2 gün içerisinde 500 kalori almanız gerekir. Haftanın diğer günlerinde beslenme düzeniniz normal olarak devam edilmelidir. Seçilen 2 gün birbirini takip etmeyen günler olarak tercih edilmeli arada 1-2 gün olmalıdır.

16-8 aralıklı oruç diyeti

16-8 sisteminde, 1 gün içerisinde yalnızca 16 saat oruç tutmak gerekir. Yemek yiyebileceğiniz saatler 12:00 ve 20:00 saatleri arası tercih edilmeli ve yeme içmenin serbest olduğu 8 saatlik süre içinde zamanlamanıza gerekli özeni göstermeniz gerekir. Kahve, şekersiz, çay soda gibi içecekler istenildiği zaman tüketilebilir.

Crescendo aralıklı orucu

Haftanın 2-3 günü aç kalarak diyetinize devam edebilirsiniz. Aynı şekilde diyet yapacağınız iki günün peş peşe olmaması gerekir. Örnek verecek olursak, haftanın pazartesi, Çarşamba ve cuma günlerini tercih edebilirsiniz.

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