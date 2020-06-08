search menu
search
close

Kaş uzatan yağlar neler hint yağı kalınlaştırmada etkili!

Doğal ve gür kaşların güzellikte önemi son döneminde fazlasıyla arttı. Kaşlarınızı istediğiniz gürlüğe kavuşturmanın yolu bitkisel yağlardan geçiyor!

Kaş uzatan yağlar neler hint yağı kalınlaştırmada etkili!
-A A+

İnce, yay gibi kaşların yerini günümüzde daha doğal ve kür kaşlar aldı. Kaşların yeteri kadar uzun ve gerekli kalınlıkta olması gözlerinizin bakışını ve görünüşünü dahi değiştirebilir. Kaşlarınızı istediğiniz görünüme kavuşmak için doğal yöntemlerden faydalanmak istiyorsanız bitkisel yağlar bu konuda uzman. İşte göz alıcı kaşlar için kullanmanız gereken bitkisel ürünler!

Hint yağı

Hint yağı, kaşları kalınlaştırmada kullanılan bilinene eski yöntemlerden biridir. Antioksidanlar, proteinler, vitaminler ve yağ asitleri ile zenginleştirildiğinden kaş kıllarının beslenmesine yardımcı olur.

Uygulanışı: Saf hint yağını kulak pamuğuna damlatın ve kaşlarınıza sürün ve sabah su ile durulayın.

Zeytinyağı

Zeytinyağı hemen her konuda olduğu gibi gür kaşlar için de vazgeçilmez bir ürün. Zeytinyağındaki E ve A vitaminleri saç tellerini beslemeye ve daha hızlı büyümelerine yardımcı olur. Özellikle A vitamini vücudunuzun doğal yağı olan saç büyümesine yardımcı olan sebum üretimini uyarır. Günde 2 kez uygulayarak birkaç hafta içinde sonuçları görebilirsiniz.

Uygulanışı: Parmak ucunuza bir damla zeytinyağı dökün ve kaşlarınıza masaj yaparak yedirin. Birkaç saat bekleyin ve Ilık su ile durulayın.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi çok güçlü bir nemlendiricidir ve kan dolaşımını iyileştirir. Hindistan cevizi yağında bulunan çeşitli proteinlerin yanı sıra demir ve E vitamini kaş köklerinizi besler ve gürleşmesine yardımcı olur.

Uygulanışı: Gece yatmadan önce kulak pamuğunu yarın içine daldırın ve nazikçe kaşlarınıza sürün. Sabah su ile durulayın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Akdeniz mutfağından: Finike muz tatlısı Akdeniz mutfağından: Finike muz tatlısı
Tatlı
Dostluk bitiyor mu? Nisa, Cemal Can'a ateş püskürdü! Dostluk bitiyor mu? Nisa, Cemal Can'a ateş püskürdü!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su değişimiyle şoke etti!
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su değişimiyle şoke etti!
Aleyna çıtayı yükseltti! Reklam ücretine dudak uçuklatan zam!
Aleyna çıtayı yükseltti! Reklam ücretine dudak uçuklatan zam!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si estetikle bambaşka birine dönüştü!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si estetikle bambaşka birine dönüştü!
Önceki Haberler
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki yer yerinden oynadı! Tepki yağdı!
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki yer yerinden oynadı! Tepki yağdı!
İşte şeker hastalığının en etkili çözümü!
İşte şeker hastalığının en etkili çözümü!
Kutsal Pandemi dönemini boş geçirmedi...
Kutsal Pandemi dönemini boş geçirmedi...
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan bankacının başı belada!
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan bankacının başı belada!
Kirazın bilinmeyen 7 şifası!
Kirazın bilinmeyen 7 şifası!
Şeyma sevgilisiyle plajda keyif yaptı!
Şeyma sevgilisiyle plajda keyif yaptı!
5,5 aylık hamile Ayşecan Tatari'den bikinili poz! Beğeni yağdı!
5,5 aylık hamile Ayşecan Tatari'den bikinili poz! Beğeni yağdı!
Sigara içenler mutlaka tüketmeli!
Sigara içenler mutlaka tüketmeli!
Yorumlar