Kaş uzatan yağlar neler hint yağı kalınlaştırmada etkili!

İnce, yay gibi kaşların yerini günümüzde daha doğal ve kür kaşlar aldı. Kaşların yeteri kadar uzun ve gerekli kalınlıkta olması gözlerinizin bakışını ve görünüşünü dahi değiştirebilir. Kaşlarınızı istediğiniz görünüme kavuşmak için doğal yöntemlerden faydalanmak istiyorsanız bitkisel yağlar bu konuda uzman. İşte göz alıcı kaşlar için kullanmanız gereken bitkisel ürünler!

Hint yağı

Hint yağı, kaşları kalınlaştırmada kullanılan bilinene eski yöntemlerden biridir. Antioksidanlar, proteinler, vitaminler ve yağ asitleri ile zenginleştirildiğinden kaş kıllarının beslenmesine yardımcı olur.

Uygulanışı: Saf hint yağını kulak pamuğuna damlatın ve kaşlarınıza sürün ve sabah su ile durulayın.

Zeytinyağı

Zeytinyağı hemen her konuda olduğu gibi gür kaşlar için de vazgeçilmez bir ürün. Zeytinyağındaki E ve A vitaminleri saç tellerini beslemeye ve daha hızlı büyümelerine yardımcı olur. Özellikle A vitamini vücudunuzun doğal yağı olan saç büyümesine yardımcı olan sebum üretimini uyarır. Günde 2 kez uygulayarak birkaç hafta içinde sonuçları görebilirsiniz.

Uygulanışı: Parmak ucunuza bir damla zeytinyağı dökün ve kaşlarınıza masaj yaparak yedirin. Birkaç saat bekleyin ve Ilık su ile durulayın.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi çok güçlü bir nemlendiricidir ve kan dolaşımını iyileştirir. Hindistan cevizi yağında bulunan çeşitli proteinlerin yanı sıra demir ve E vitamini kaş köklerinizi besler ve gürleşmesine yardımcı olur.

Uygulanışı: Gece yatmadan önce kulak pamuğunu yarın içine daldırın ve nazikçe kaşlarınıza sürün. Sabah su ile durulayın.