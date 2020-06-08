Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı

Sosyete kasabı olarak tanınan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu. Gökçe, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz verdi. Bu anları 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Çok önemli toplantı" notuyla paylaşan Gökçe'ye kısa süre içerisinde tepki yağdı.

''En ahlaksız, en iğrenç fotoğraflardan biri''

Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in mandaların içinde verdiği pozuna "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor" dedi. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise Gökçe'nin fotoğrafına "George Orwell'ın "Bütün hayvanlar eşittr. Bazıları daha eşittir" sözüyle tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da sosyetik kasabın pozunu eleştirdi.

İşte Nusret Gökçe için yapılan bazı yorumlar...