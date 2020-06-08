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Yasmin Erbil bikinili pozunu eleştirenlere yanıt verdi bana duyar kasmayın!

Komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı cesur bikinili pozunu eleştirenlere "Bana duyar kasmayın" diyerek yanıt verdi.

Yasmin Erbil bikinili pozunu eleştirenlere yanıt verdi bana duyar kasmayın!
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Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça magazin gündeminde yer alıyor. Yasmin Erbil, dün sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuna gelen eleştirilere kayıtsız kalamadı. 

"Herkesin giydiği şeyler bende başka oluyor"

Çektiği dans videolarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Yasmin Erbil, bu defa da bikini üstüyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Göğüs dekolteli bir bikini giyen Erbil, kendisini eleştiren takipçilerine "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.

Yasmin Erbil kimdir? 

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

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