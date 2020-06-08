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Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
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Geçtiğimiz günlerde tatil için gittikleri Bodrum'da evlerinin havuzunda sarmaş dolaş görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bugün aşka geldi. Ünlü komedyen Ebru Yaşar'ın 'Ateşten Gömlek' şarkısını sevgilisine armağan ederken sevgilisi Sarıkaya ise şarkıya emoji ile yanıt verdi. 

Sevgilisine kalp emojisiyle cevap verdi 

Usta komedyen Twitter hesabından Ebru Yaşar'ın hesabından Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısını paylaştı. Sarıkaya ise sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisiyle cevap verdi.

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

Serenay, Cem'le ilk fotoğrafını paylaştı 

Öte yandan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfieyi paylaştı. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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