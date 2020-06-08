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Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu beğeni yağdı!

Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda pozu ortaya çıktı. Bir arkadaşının pozu paylaşmasıyla sosyal medyada hızla yayıldı.

Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu beğeni yağdı!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dede olmaya hazırlanıyor. Kızı Banu Ilıcalı 8,5 aylık hamile. 3 yıl önce görkemli bir düğünle üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile hayatını birleştiren Ilıcalı şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 

Karnı burnunda pozu ortaya çıktı 

Acun Ilıcalı'nın kızı  Banu Ilıcalı, hamilelik sürecini de gözlerden uzak yaşıyor. Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan 30 yaşındaki Ilıcalı'nın ilk hamilelik pozu da bir arkadaşının Instagram'da paylaşmasıyla ortaya çıktı.

 ''Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmişti. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.

İşte o pozu... 

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