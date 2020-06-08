Kimyon neye iyi gelir şeker hastalığını bitiriyor!

Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki türü bulunan şeker hastalığı, son yıllarda obezite, hareketsiz yaşam gibi nedenlerle tüm dünyada artış gösterdi. Şeker hastalığının kontrolünde ilaç tedavisinin yanı sıra spora ve beslenmeye özen göstermek şart. Akdeniz ve Güneybatı Asya mutfaklarında sıklıkla kullanılan kimyon, şekeri dengelemede mucizevi bir besin. Bir kase yoğurda eklenen bir kaşık kimyon diyabeti düzenliyor. İşte kimyonun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Kolesterolü düşürür

Kimyon, vücutta yüksek kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan hipolipidemik özelliklere sahiptir. Bu sayede yüksek kolesterolü düzenlemede de kimyon önemli bir besindir.

Şeker hastalığını önler

Kimyon içerdiği biyolojik aktif bileşen olan kumin aldehit ile diyabet oluşumunda rol alan enzimleri inhibe eder ve vücutta insülin üretimini sağlayan pankreastaki beta hücrelerini koruyup, insülin düzeyini artırır. Böylece glikoz seviyesini kontrol altına alır. Şeker hastaları hemen her yemekte kullanabilir.

Anemiyi önler

Demir bakımından zengin olan kimyon, kansızlığı olanlar için günlük diyete besleyici bir katkı sunabilir. Yorgunluk, kaygı ve bilişsel arıza gibi anemi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Astım ve bronşite iyi geliyor

Kafeinin ve zengin aromatik esansiyel yağların varlığı kimyonu, astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarından muzdarip olanlar için doğal bir ilaç konumuna getiriyor. Balgam söktürücü olarak hareket edebilir, bu da solunum yollarında biriken balgam ve mukusu gevşettiği; hapşırmak, öksürmek ve tükürmek yoluyla sistemden çıkarılmasını kolaylaştırdığı anlamına gelir.

Kemik sağlığı

Sağlıklı kemikler için kalsiyum çok önemlidir ve bu da kimyonda bolca bulunur. Kimyondaki kalsiyum kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olarak osteoporozun başlamasını geciktirir.