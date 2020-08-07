Çikolata diyeti nasıl yapılır 7 günde 7 kilo verdiriyor!

Çikolata yiyerek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Çikolata yiyerekte kilo vermek mümkün! Özellikle çikolata severlerin bayılacağı çikolata diyeti hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki çikolata diyeti nedir? Çikolata diyeti nasıl yapılır? Çikolata diyeti ile nasıl kilo verilir? İşte fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlayacak çikolata diyeti hakkında tüm merak edilenler!

ÇİKOLATA KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Genellikle diyet yapanların uzak durduğu çikolata, bilinenin aksine kilo vermeyi kolaylaşırıyor. Kan şekeri seviyesini dengede tutarak kilo vermeyi kolaylaştırdığı yapılan araştırmalarla kanıtlanan çikolayı yiyerek ile 7 günde 7 kilo verebilirsiniz. Peki nasıl? İşte size 7 günde 7 kilo verdirecek çikolata diyeti menüsünde bulunması gerekenler!

ÇİKOLATA DİYETİ MENÜSÜNDE BULUNANLAR...

Kahvaltı:

1 tatlı kaşığı fındık, fıstık ezmesi veya reçel, 1 dilim kepekli veya çavdar ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık, yeşil biber

Ara Öğün:

1 meyve (4 adet çikolataya batırılmış çilek de olabilir)

Öğle:

1 porsiyon ızgara tavuk göğsü, 1 su bardağı ayran, Salata

İkindi:

1 adet küçük çikolata, gofret veya 3 madlen veya 1 kase çikolatalı puding

Akşam:

4­-5 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği, 3 yemek kaşığı yoğurt,1 dilim kepekli veya çavdar ekmeği,Salata

Ara Öğün:

1 su bardağı çikolatalı süt, 1 adet meyve