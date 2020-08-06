Aşkı en derin yaşayan burç hangisi balık burçları bunlardan biri!

Konu aşk olduğunda, burçlar hiç inanmasanız bile hoşlandığınız insan hakkında bir ipucu edinmek için başvurulan yer oluyor. Her burcun farklı karakteri olduğu gibi konu aşk olduğunda da bazı burçlar sevgisini daha içten ve derinden gösteriyor. Aşkını en derin yaşayan burçları sizin için sıraladık. Gelin en tutkulu burçlara birlikte bakalım!

İkizler burcu

İkizler burcunu burada görmekten şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü birçok insanın aşk hayatında İkizler burcu kalp kırıklığı vardır. Tüm bunları kabul etmekle beraber İkizler burçlarının aşkı yaşamayı çok iyi bildiğini itiraf etmek zorundayız. Bir İkizler burcu ile beraberken kendinizi bulutların üzerinde hissedersiniz. Size kendinizi muhteşem değerli, özel hissettirirler.

İkizler burçlarının ilişkide en sevdiği aşama çoğumuzun bildiği gibi flört dönemidir. Karşısındaki kişiyi çözmeye çalışma evresine bayılırlar. İlişkinin başında aşırı heyecanlı ve ilgili olan İkizler burçları, partnerlerini mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Bu istekli tavırları, "Aman Allahım bana çok aşık" demenize neden olabilir.

Koç burcu

Zodyak sıralamasının ilk burcu olan Koçlar, aşkta tutkulu olan burçların da başında geliyor. Koç burcu aşıkken gözü hiçbir şey görmez, hesap kitap yapmaz, sadece yaşar. İlişkilerinde fedakarlık yapmaktan çekinmezler. Koç burçlarında öyle bir tutku vardır ki, aşkı tek taraflı yaşasa bile uzun zaman sürdürebilir, kendi içinde yaşarken de aşktan vazgeçmezler.

Mutsuz oldukları bir ilişkide bile hemen pes etmek yerine bir çözüm ararlar, sevmeye devam eder ve sevilmeyi beklerler. Aşkla dolup taşan bir Koç burcu, partnerini mutlu etmek için her şeyi yapacaktır.

Balık burcu

Balık burçları her duyguyu en uçlarda yaşarlar, bu konu aşkta da aynı! Aşkta eli kolu bağlanan Balık burçları tüm zayıflıkları ile kendini teslim eder. Hiçbir şeyi saklama gereği duymazlar. Gizemli davranmayı beceremezler, kendileriyle ilgili her şeyi açık ederler. Hislerini saklamayı asla başaramayan Balık burçlarının ne düşündüğünü gözlerine bakarak dahi anlayabilirsiniz.

Terazi burcu

Terazi burçları dışarıdan fazla mantıklı, dengeli ve hatta soğuk görünebilirler. Ancak aradığı insanı bulduğuna inandığında sonsuza kadar sevmeye ant içerler. Terazi burçlarının doğasında ihanet yoktur. Çok sadık sevgililerdir.

Bir Terazi burcunun ilişkide kavga edecek raddeye gelmesi güçtür. Tartışmadan uzak durmak isteyen Teraziler kırılmaktan ve kırmaktan da çok korkarlar. Siz tartışmaya çalışırken Terazi burcu partneriniz bir duvar gibi soğuk ve hissiz durabilir. Bu sizi çıldırtmasın. Sizinle kavga etmiyorsa tamamen sevdiğindendir.