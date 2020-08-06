Gökçe Ayyıldız kimdir 3 yıllık eşinden tek celsede boşandı!

2017'de Mustafa Özyurt'la evlenen genç oyuncu Gökçe Ayyıldız'ın mutluluğu kısa sürdü. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Ayyıldız, Mustafa Özyurt'la boşandı.

Tüm fotoğrafları sildi

TV100'ün haberine göre: Ömer Aslan adında bir oğlu olan Akyıldız, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşiyle anlaşmalı olarak ayrıldı. Oğlunun velayetini de alan 27 yaşındaki oyuncu hayatına yeni bir sayfa açtı. Akyıldız, sosyal medya hesabı Instagram'dan da Özyurt'la ilgili tüm fotoğrafları kaldırdı.

Öte yandan Gökçe Akyıldız, Koliba Film'in Star TV için çekeceği Kazara Aşk dizisiyle ekranlarda olacak.

Gökçe Ayyıldız kimdir?

Genç oyuncu, 30 Ekim 1992 yılında dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı.

STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer alan Akyıldız, 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde oynadı. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırdı. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakaladı ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer aldı.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, DiziATV ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat verdi. Ayrıca çeşitli reklamlarda da oynadı.

Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlendi ve bu evlilikten Ömer Aslan adında oğlu oldu. Çift 2020 yılında yollarını ayırdı.