Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır leziz mi leziz!

Yeşil mercimek, besin değeri yüksek, uzun süre tok tutan değerli bakliyatlar arasında yer alır. Köfte yemeyenlerin bile tercih edebileceği, enfes mercimek köftesi sofralarınıza renk katacak. Üstelik bu tarife çocukların da bayılacağından eminiz. Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? Enfes yeşil mercimek köftesi tarifi tüm püf noktalarıyla içeriğimizde!

Malzemeler:

2 büyük su bardağı yeşil mercimek

2 çay bardağı galeta unu

1 adet büyük boy yumurta

1 adet büyük boy soğan

1 adet büyük diş sarımsak

1 silme tatlı kaşığı karabiber

1 silme tatlı kaşığı kimyon

1 silme yemek kaşığı tuz

1 büyük su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Hazırlanışı:

Yeşil mercimeği iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve bir kaba alın. İçine soğanı ve sarımsağı rendeleyin, diğer malzemeleri de ekleyip iyice yoğurun. Köfte sekli verin. (bu esnada galeta unu az gelirse ekleyebilirsiniz)

Köfte şekli verdikten sonra bir tavaya ay çiçek yağı dökelim. İyice yağı kızdıralım.

Yaptığımız köfteleri kızgın yağda önü 2 dakika arkası 2 dakika olmak üzere kızartalım. Eğer köftelerin rengi döndü ise pişmiş demektir. Köfteleri servis tabağına alalım. Yoğurt ile servis edelim. Afiyet olsun.