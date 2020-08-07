Gökhan Çıra'dan 'Çocuğun Selin gibi trans olursa ne yaparsınız?' sorusuna olay cevap!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatlarıyla ilgili tüm sorulara açıkça yanıt veren Çıra, eşinin trans birey olmasından ve çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarından bahsetti.

"Karıma saygı duyduğum gibi çocuğuma da saygı duyarım"

Taşıyıcı anne yoluyla ikiz bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, magazin gündeminde çok konuşuldu. Çıra, çocuklarına Yiğit ve Saadet isimlerini koyacaklarını söyledi. Sunucu Ertem Şener'in "çocuğunuz Selin gibi bir hayat tercih ederse ona da evet der misin?" sorusuna Gökhan Çıra içtenliğiyle yanıt vererek "Ben ona karışmam. Çünkü benim karım böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin'e sormam gerekir. Selin'in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum" dedi.

"Selin'e bir şey olursa kendimi öldürürüm"

Evde kendisinin sözünün geçtiğinden bahseden Gökhan çıra, "Eşine bir şey olsa ne yaparsın" sorusuna"Çok büyük konuşmayayım ama ya kendimi öldürürüm ya da deliririm. Biz kavga ettiğimizde Selin evden gittiğinde bile kafayı yiyorum" yanıtını verdi.