search menu
search
close

Yeşim Salkım'a ağır hakaret eden Murat Övüç özür diledi yaptığım terbiyesizlikti!

Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak söz söyleyen Murat Övüç, yayınladığı videoyla şarkıcıdan özür diledi. Övüç, konserlerini iptal ettirmeye çalışanlara sert çıktı.

Yeşim Salkım'a ağır hakaret eden Murat Övüç özür diledi yaptığım terbiyesizlikti!
-A A+

Sosyal medyada paylaştığı videolarla yüksek takipçi sayısına ulaşan ve ünlenen Murat Övüç, Bodrum'da bir mekanda sahne alırken daha önce tartıştığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etti. Günlerdir eleştirilen ve işlerinin bazıları iptal edilen Övüç, bugün yeni bir video yayınlayarak Salkım'dan özür diledi.

"Büyük terbiyesizlik yaptım"

Instagram hesabı üzerinden video paylaşıp şarkıcıyı etiketleyen Övüç, "Suskunluğumu bozuyorum, artık konuşmanın vakti geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendi de çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin" dedi.

"Firmaları arayıp işlerimi iptal ediyorlar"

Murat Övüç, tepki çeken sözleri yüzünden konserlerinin iptal olduğunu ifiade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Günlerdir çalıştığım iş yerlerini telefonlarla 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi bir sürü tehdit geliyor. Bunu da yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmalarımı arayıp işlerimi iptal ediyorlar, etsinler hiç sıkıntı değil."

Yeşim Salkım'ın davalık olduğu Murat Övüç'ün özür videosuna ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Koronavirüs sürecinde periton diyalizi böbrek hastalarına umut oluyor! Koronavirüs sürecinde periton diyalizi böbrek hastalarına umut oluyor!
Sağlık
Favori lezzetiniz: Pastane usulü acıbadem kurabiyesi Favori lezzetiniz: Pastane usulü acıbadem kurabiyesi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
İşte kahvaltı yerine geçen kolay smoothieler!
İşte kahvaltı yerine geçen kolay smoothieler!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Önceki Haberler
İşte aşkı en derin yaşayan 4 burç!
İşte aşkı en derin yaşayan 4 burç!
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük isimle ilk kez görüntülendi!
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük isimle ilk kez görüntülendi!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den aşk iddialarını güçlendiren paylaşım!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den aşk iddialarını güçlendiren paylaşım!
Kiraz maskesi ile cilt lekelerinizi yok edeceksiniz!
Kiraz maskesi ile cilt lekelerinizi yok edeceksiniz!
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmesiyle olay oldu!
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmesiyle olay oldu!
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı, tatil pozlarını eleştirenlere cephe aldı!
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı, tatil pozlarını eleştirenlere cephe aldı!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Libido sorunu olanlar için 4 kolay yöntem!
Libido sorunu olanlar için 4 kolay yöntem!
Yorumlar