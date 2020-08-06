Yeşim Salkım'a ağır hakaret eden Murat Övüç özür diledi yaptığım terbiyesizlikti!

Sosyal medyada paylaştığı videolarla yüksek takipçi sayısına ulaşan ve ünlenen Murat Övüç, Bodrum'da bir mekanda sahne alırken daha önce tartıştığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etti. Günlerdir eleştirilen ve işlerinin bazıları iptal edilen Övüç, bugün yeni bir video yayınlayarak Salkım'dan özür diledi.

"Büyük terbiyesizlik yaptım"

Instagram hesabı üzerinden video paylaşıp şarkıcıyı etiketleyen Övüç, "Suskunluğumu bozuyorum, artık konuşmanın vakti geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendi de çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin" dedi.

"Firmaları arayıp işlerimi iptal ediyorlar"

Murat Övüç, tepki çeken sözleri yüzünden konserlerinin iptal olduğunu ifiade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Günlerdir çalıştığım iş yerlerini telefonlarla 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi bir sürü tehdit geliyor. Bunu da yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmalarımı arayıp işlerimi iptal ediyorlar, etsinler hiç sıkıntı değil."

Yeşim Salkım'ın davalık olduğu Murat Övüç'ün özür videosuna ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.