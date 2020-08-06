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Tavada kazandibi nasıl yapılır lezzetiyle büyüler!

Tavada kazandibi, tarihi çok eskilere dayanan bu muhteşem tatlıyı çok daha pratik hale getiriyor. İşte lezzetiyle büyüleyen tavada kazandibi tarifi...

Tavada kazandibi nasıl yapılır lezzetiyle büyüler!
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Kazandibi, enfes muhallebisi, karamelize olmuş alt katmanıyla çoğumuzun bayıldığı tatlıların başında geliyor. Sütlü tatlıların vazgeçilmezi kazandibini, tavada yapmaya ne dersiniz? Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz kazandibi tarifini sizi daha fazla bekletmeden aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un(tepeleme)
1 adet yumurta sarısı
1 litre süt
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı(tavayı yağlamak için)
4 yemek kaşığı pudra şekeri(tavaya serpiştirmek için)
1 tatlı kaşığı tarçın(arzuya göre, üzeri için)

Hazırlanışı:

Derin bir tencerede toz şeker, un, yumurta sarısı ve azar azar eklediğiniz sütü bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz kıvama getirene kadar çırpın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar bu karışımı pişirin. Ocaktan almadan önce vanilini de ekleyin ve karıştırarak bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Kazandibini yapacağınız tavayı yağlayın. Üzerine pudra şekeri serpiştirip her yerine eşit dağılmasını sağlayın. Pişirdiğiniz muhallebiyi bu tavaya dökün. Kısık ateşte her yeri eşit pişecek şekilde tavayı sürekli olarak çevirerek dibinin tutmasını sağlayın. Spatula yardımıyla dibinin tuttuğundan emin olduktan sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığında soğuyan kazandibini 2 saat kadar daha buzdolabında bekletin.
Servis etmeden önce dolaptan çıkarın ve tavadan spatula yardımıyla yuvarlayarak servis tabağına alın ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

 

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