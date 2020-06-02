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Diyette karpuz yenir mi kısa sürede kilolardan kurtulacaksınız!

1 haftada 5 kilo zayıflatan karpuz diyeti ile fazla kilolarınızdan kurtulmaya ne dersiniz? Düzenli olarak uygulandığında sonuca siz bile inanamayacaksınız.

Diyette karpuz yenir mi kısa sürede kilolardan kurtulacaksınız!
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Yazın en çok severek tüketilen meyveleri arasında yer alan karpuzun kilo vermeyi kolaylaştırdığını biliyor muydunuz? Karpuz diyeti ile hem sağlıklı hem de kolay bir şekilde kilo verebileceksiniz. Özellikle yaz tatili için plan yapan kişiler, hedeflediğiniz kiloya bir an önce kavuşmak istiyorsanız karpuz diyetini muhakak denemelisiniz. Peynirin muhteşem ikilisi karpuz diyetinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki karpuz diyeti nasıl yapılır? İşte karpuz diyeti ile kilo vermek için dikkat etmeniz gereken menü listesi! 

Karpuz diyeti nasıl yapılır? 

1.GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz

2.GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 5 adet ceviz veya fındık
Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

3.GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

4 GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran
Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

5. GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık
Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

6. GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

7. GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir.

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