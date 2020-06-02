Diyette karpuz yenir mi kısa sürede kilolardan kurtulacaksınız!

Yazın en çok severek tüketilen meyveleri arasında yer alan karpuzun kilo vermeyi kolaylaştırdığını biliyor muydunuz? Karpuz diyeti ile hem sağlıklı hem de kolay bir şekilde kilo verebileceksiniz. Özellikle yaz tatili için plan yapan kişiler, hedeflediğiniz kiloya bir an önce kavuşmak istiyorsanız karpuz diyetini muhakak denemelisiniz. Peynirin muhteşem ikilisi karpuz diyetinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki karpuz diyeti nasıl yapılır? İşte karpuz diyeti ile kilo vermek için dikkat etmeniz gereken menü listesi!

Karpuz diyeti nasıl yapılır?

1.GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Bir dilim karpuz

Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: 1 dilim karpuz

2.GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: 5 adet ceviz veya fındık

Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

3.GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

4 GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran

Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

5. GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık

Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz

Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

6. GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

7. GÜN:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir.