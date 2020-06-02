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Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi!

Ebru Şallı, yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybettikten sonra İstanbul'dan ayrılmaya karar verdi.

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi!
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Eski manken Ebru Şallı geçtiğimiz ay yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmişti. Evlat acısına dayanamayan Şallı, radikal bir karar vererek İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi. 

Ağlama krizlerine girdiği öğrenildi 

Bugünlerde en büyük desteğini 16 yaşındaki büyük oğlu ve eşi Uğur Akkuş'tan alan Ebru Şallı yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre yaşadıkları ortamdan bir süre ayrılarak tekneleriyle anılarından uzaklaşmaya çalışacak olan Şallı'nın sık sık ağlama krizlerine girdiği de öğrenildi.

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