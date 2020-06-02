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Rita Ora kimdir dondurmalı paylaşımına beğeni yağdı!

Ünlü şarkıcı Rita Ora, dondurmak yerken çektirdiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı, kısa süre içerisinde adeta beğeni yağdı.

Rita Ora kimdir dondurmalı paylaşımına beğeni yağdı!
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Karantina günlerini evinde geçiren ünlü şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla adeta takipçilerini büyüledi. Sosyal medya hesabından keyfinin yerinde olduğunu gösteren paylaşımda bulunan Ora, dondurma yerken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Son paylaşımına beğeni yağdı 

Karantina günlerini çiftlik evinde geçiren ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden sadece bir tanesi. Ora, evde durduğu bu günlerde takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaşmaktan da uzak durmuyor. Son olarak evinin bahçesinde dondurma yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ora'nın bu paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Rita Ora kimdir dondurmalı paylaşımına beğeni yağdı!

Peki Rita Ora kimdir? 

1990 yılında dünyaya gelen Rita Ora, İngiltere vatandaşı, Kosova asıllı söz yazarı, şarkıcı ve oyuncudur. Yay burcudur. Don isminde bir erkek ve Elena isminde bir kız kardeşi vardır. Ailesi Rita Ora doğduğu sene İngiltere’ye göç etmiştir. Babası bar işletmecisi, annesi ise Psikiyatrist’tir. Sylvia Young Tiyatro okulunda eğitim almış ardından, St Charles Catholic Sixth Form Kolejinden mezun olmuştur. 2007 senesinde Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward isimli şarkı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca Tinchy Stryder’in seslendirdiği Where Is Your Love şarkısına düet eşliğinde bulunmuş ve klibinde yer almıştır.2009’de İngiltere adına Eurovision yarışmasına katılan Ora ilk albümünü 2012 yılında müzik severler ile paylaşmış kısa sürede tüm listelerde albümü bir numaraya yükselmeyi başarmıştır. Uzun süre DJ Calvin Harris ile birliktelik yaşayan Rita Ora bugüne kadar Spivs, Hızlı ve Öfkeli 6, Grinin Elli Tonu, Dolandırıcılar ve 90210 isimli dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

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