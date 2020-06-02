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Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş hamile kızı olacağını duyurdu!

Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle ünlenen Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurarak kızı olacağını müjdeledi.

Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş hamile kızı olacağını duyurdu!
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Bir döneme damga vuran dizi Adını Feriha Koydum'da Hande karakterine can veren Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3,5 aylık hamile olduğunu ve kız bebek beklediklerinin müjdesini verdi. 

''Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı'' 

Bebeğine yaptığı cinsiyet öğrenme partisinden kareler paylaşan Ceyda Ateş, 3,5 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebeği olacağını söyledi. Ateş, paylaşımına "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu düştü.

''Çok güzel insanlar biriktrmişim'' 

Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim." Ateş'in  paylaşımına Yasemin Sakallıoğlu, Hazal Kaya, Bensu Soral, İrem Helvacıoğlu, Merve Terim ve Cemre Kemer gibi ünlü isimler tebrik yorumu yazdı.

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