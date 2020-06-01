Kartopu kurabiyesi nasıl yapılır bu tada bayılacaksınız!

Kartopu kurabiyesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Tam bir pastane kurabiyesi tadında olan bu şahane tarif kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Çay saatlerinin ve altın günlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday bu kurabiyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. İşte tarifi! Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

275 gramoda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağısıvı yağ

1 paketvanilin

1/3 su bardağıpudra şekeri

3,5 - 4 su bardağıun

1 yemek kaşığıelma sirkesi

Bulamak için:

1 su bardağıpudra şekeri

Hazırlanışı:

Tereyağı, sıvı yağ, elma sirkesi, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde edin.Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar koparın ve elinizle yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin.Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika kadar, kontrollü bir şekilde üzerinin çok pembe olmamasına özen göstererek pişirin. Altı hafif pembeleşince pişmiş demektir.Pişen kurabiyelerinizi fırından çıkarın. İlk sıcaklarını atınca pudra şekerine bulayın ve servis edin. Afiyetler olsun!