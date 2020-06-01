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Mercimek böreği nasıl yapılır enfes bir tat!

Soğan ve baharatlar ile tatlandırılan yeşil mercimeğin, taptaze yufka ile buluşması sizi ve misafirlerinizi mest edecek. İşte hazırlanışı!

Mercimek böreği nasıl yapılır enfes bir tat!
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Mercimek böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Soğan ve baharatlar ile tatlandırılan yeşil mercimeğin, taptaze yufka ile buluşmasıyla hazırlanan bu enfes tarife bayılacaksınız. Malzeme listesi ve hazırlanışını sizler için paylaşıyoruz. Hala denemediyseniz çok şey kaybediyor olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. 

Malzemeler: 

2 yemek kaşığısıvı yağ
2 adetsoğan
3 su bardağıyeşil mercimek(haşlanmış)
1 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıpul biber
1 çay kaşığıtoz kırmızı biber
1/2 su bardağısu
2 adetyufka
1 tatlı kaşığısusam(üzeri için)
Börek Harcı İçin:
1 su bardağısüt
2 adetyumurta(1 adet yumurta sarısı üzeri için)
1/2 çay bardağısıvı yağ

Hazırlanışı: 

Mercimekli iç harcı hazırlamak için ısıtılmış tavada sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.Soğanların üzerine haşlanmış mercimeği ekleyin.Ardından tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ve suyu ekleyip 5 dakika kadar pişirip ocaktan alın.Bir yufkayı dörde bölün ve dörtte birini uygun bir kaseye yerleştirin.Diğer dörtte bir yufkayı parçalara ayırıp, süt, yumurta ve sıvı yağı çırparak hazırladığınız börek harcına bulayıp bir kısmını kaseye yaydığınız yufkanın içerisine koyun.Mercimek içinden 3 kaşık ekleyip yine yumurtalı karışıma batırdığınız yufkalardan ekleyerek bu şekilde ili kat çıkın ve kenarlardan sarkan yufkalar ile böreği kapatın.Kaseyi ters çevirerek böreği kaseden çıkarın ve yağlanmış fırın tepsisine alın.Her böreğin üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

 

 

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