Hamilelikte beslenme nasıl olmalı tam tahıllı ürünlere yer açma vakti!

Hamilelik döneminde annelik iç güdüsüyle bebeği korumak ve bebeğin sağlıklı beslenmesi ve gelişimi için bu dönemde anne adayının beslenmesi çok önemli! Hamilelik döneminde anne ve bebeğin anne karnındaki sağlığı için bu dönemde tüketirken dikkatli olması ve tüketmesi gereken besinler hakkında Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar için tüketilmesi gereken besinlerle ilgili önemli bilgileri elmaelma.com okurları ve anne adayları için paylaştı.

Genelde sağlıklı beslenmeye çalışsak da herkes ara sıra kaçamak yapar. Mesela koca bir fincan bol sütlü kahve ve yanında kremalı pasta. Ama hamileyseniz bu kaçamaklar konusunda çok daha dikkatli olmalı, gelişen bebeğinizi düşünerek beslenmelisiniz.

Mesela gebelikte daha çok protein ve kalsiyum ihtiyacı ortaya çıkar. Çünkü büyüyen bebeğinizin kemikleri ve dokuları için bunlar şarttır. Doğumsal bazı defektleri önlemek için ekstra folik asit ve kan hücrelerinin bebeğinize daha çok oksijen taşıması için ekstra demire ihtiyacınız olduğu gibi. Peki hamilelik döneminde hangi besinler tüketilmeli? İşte yanıtı...

Tam Tahıllı Ürünlere Yer Verin

Tam tahıllı ekmek ya da müsli tarzı besinler folik asit ve demirden zengindir. Kahvaltıda tüketebileceğiniz gibi, güzel bir sandviç şeklinde öğlen veya esmer pirinçten yapılmış pilav şeklinde akşam tüketebilirsiniz.

Fasulye

Fasulyenin her cinsi sofranızda olmalı. İster etlerin yanında ister salatalarla tüketebilirsiniz. Protein ve lif kaynağı olmanın yanında zengin kalsiyum, çinko, folat ve demir kaynağıdır fasulye.

B Vitamini Kaynağı Somon

Omega 3 yağ asitleri bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir. Aynı zamanda protein ve B vitamini kaynağıdır. Somon civa açısından da diğer balıklardan daha masumdur. Haftada bir tüketmeniz yeterli.

Protein Kaynağı Yumurta

Süper bir protein ve amino asit kaynağıdır. Çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Bebekte beyin gelişimi için önemlidir ama yerken iyi pişmiş olduğundan emin olunuz.

Az Yağlı Yoğurt Yiyebilirsiniz

Bir fincan az yağlı yoğurt, sütten daha fazla kalsiyum içerir ama şeker ilave etmek yerine kuru ya da yaş meyve ilave edebilirsiniz.

Taneli Meyve Tüketimlerinize Ağırlık Verin!

Yabanmersini, böğürtlen ve ahududu çok değerli besin kaynağıdır. Hem lezzetli bir ara öğün hem de garnitürdür. Yoğurt içine konabilir, tahılla karıştırılabilir. Vitamin C, potasyum ve folat açısından zengindir.